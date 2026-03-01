Comme si nous… L’assemblée des clairières

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse entre la Savoie et l’Isère une chorale de vingt-cinq enfants disparait en rentrant de tournée. Aucune trace, aucun signe de vie.

Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? Enlèvement ou disparition volontaire ? Pour la première fois dans un contexte professionnel, la Très Jeune Troupe se révèle dans une mise en scène signée Martine Waniowski.

Distribution et production

Une pièce de Simon Grangeat

mise en scène Martine WaniowskiTout public

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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

At the end of April 1999, in the Chartreuse massif between Savoie and Isère, a choir of twenty-five children disappeared on their way home from a tour. No trace, no sign of life.

What if the group hadn’t disappeared accidentally? Abduction or deliberate disappearance? For the first time in a professional context, the Très Jeune Troupe reveals itself in a production by Martine Waniowski.

Cast and production

A play by Simon Grangeat

directed by Martine Waniowski

L’événement Comme si nous… L’assemblée des clairières Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME