Comme si nous… L’assemblée des clairières Thionville
Comme si nous… L’assemblée des clairières Thionville samedi 28 mars 2026.
Comme si nous… L’assemblée des clairières
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 17:30:00
fin : 2026-03-28 19:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse entre la Savoie et l’Isère une chorale de vingt-cinq enfants disparait en rentrant de tournée. Aucune trace, aucun signe de vie.
Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? Enlèvement ou disparition volontaire ? Pour la première fois dans un contexte professionnel, la Très Jeune Troupe se révèle dans une mise en scène signée Martine Waniowski.
Distribution et production
Une pièce de Simon Grangeat
mise en scène Martine WaniowskiTout public
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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
At the end of April 1999, in the Chartreuse massif between Savoie and Isère, a choir of twenty-five children disappeared on their way home from a tour. No trace, no sign of life.
What if the group hadn’t disappeared accidentally? Abduction or deliberate disappearance? For the first time in a professional context, the Très Jeune Troupe reveals itself in a production by Martine Waniowski.
Cast and production
A play by Simon Grangeat
directed by Martine Waniowski
L’événement Comme si nous… L’assemblée des clairières Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME