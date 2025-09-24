Comme s’il en pleuvait Salle Robert de Lacaze Billère
Comme s’il en pleuvait Salle Robert de Lacaze Billère mercredi 24 septembre 2025.
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
2025-09-24
Un homme, chez lui, trouve une liasse de billets. Sa femme, pas plus que lui, ne comprend d’où cet argent sort. Le lendemain, nouvelle liasse. Et ça continue, encore et encore. Situation absurde mais réelle pour eux. Dès lors, que faire de ce miracle ? Qui en est responsable ? Y a-t-il du reste, un responsable ?
Une comédie loufoque, un casse-tête étonnant jouée par Arditi à Paris, et que nous reprenons avec gourmandise. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
