Comme tout le monde , dans le cadre de Par les Villages auditorium de la médiathèque La Roque-d’Anthéron

Comme tout le monde , dans le cadre de Par les Villages

Mercredi 25 mars 2026 de 10h à 10h45.

Comme tout le monde. auditorium de la médiathèque Médiathèque La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

théâtre de papier et d’objets à partir de 3 ans

Une petite roulotte rouge et un peu boulotte sillonne le vaste monde. Quelle aventure ! Même pas peur…

Et puis, un jour, fatiguée, elle s’arrête à l’entrée d’un joli village pourquoi ne pas s’y reposer ? Mais dès son arrivée, les commentaires font rage ! Les maisons bien comme il faut critiquent ses roues, ses couleurs… La petite roulotte voudrait bien être comme tout le monde et se lance dans de gros efforts pour ressembler aux autres habitations.

Un spectacle qui aborde avec finesse les thèmes de la différence, de l’affirmation de soi et du vivre-ensemble.

par le Groupe Maritime de Théâtre

conception et jeu Josette Lanlois et Gilles Le Moher

adaptation de l’album de Charlotte Erlih illustré par Marjolaine Leray, Éditions Talents Hauts

co-production Ligues de l’enseignement du Tarn et du Gers,Ville de Najac .

auditorium de la médiathèque Médiathèque La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 72 35

English :

A small caravan pulls into a village one day. But as soon as it arrives, the comments rage! The well-heeled houses criticize its wheels, its colors? The little caravan would like to be like everyone else .

