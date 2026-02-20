COMME UN AIR DE GARDEN PARTY Gabian

COMME UN AIR DE GARDEN PARTY

Chemin du Pétrole Gabian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

A la découverte d’un vigneron lors d’une journée, où nous vous invitons à pique-niquer. Emmener votre pique-nique, barbecues à disposition et nous nous occupons du reste. Dans un site unique, en pleine nature, nous vous parlerons de notre philosophie, d’environement, d’agro-écologie, de culture bio, de nos vins. Dans une ambiance décontractée, visite du domaine, balade vigneronne et barbecue.

Chemin du Pétrole Gabian 34320 Hérault Occitanie cadables@free.fr

English :

Discover a winegrower for a day, where we invite you to have a picnic. Bring your own picnic and barbecue, and we’ll take care of the rest. In a unique natural setting, we’ll talk to you about our philosophy, the environment, agro-ecology, organic farming and our wines. In a relaxed atmosphere, visit the estate, take a walk around the vineyard and enjoy a barbecue.

