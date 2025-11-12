Comme un air de Noël Marché aux santons Office de Tourisme Carpentras

Durant huit jours, les santons n’auront plus de secrets pour vous exposition-vente, accessoires de crèches, ateliers de modelage et de peinture, contes traditionnels. Préparez Noël avant l’heure !

Office de Tourisme 97 Place du 25 Août 1944 Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 carpentras@ventouxprovence.fr

English : Santons Market

Come with family or friends and discover, or rediscover, this key winter event, the unmissable Santons Market in Carpentras, a highlight of an unusual Christmas.

German : Santon-Markt

Entdecken Sie mit der Familie oder Freunden das herausragende Event dieses Winters in Carpentras: der Markt der Santons (provenzalische Krippenfiguren).

Italiano :

Per otto giorni, i santoni non avranno segreti per voi, con un’esposizione e una vendita di accessori per il presepe, laboratori di modellazione e pittura e racconti tradizionali. Preparatevi al Natale in anticipo!

Espanol :

Durante ocho días, los santones no tendrán secretos para usted, con exposición y venta de accesorios para belenes, talleres de modelado y pintura y cuentacuentos tradicionales. ¡Prepárese pronto para la Navidad!

