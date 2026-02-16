Comme un air de printemps

Massay Cher

3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 11:00:00

Date(s) :

2026-03-14

À la sortie de l’hiver, venez découvrir les indices de présence de la faune sauvage mais aussi la flore protégée, les arbres et les arbustes le long du sentier. 3 .

Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

L’événement Comme un air de printemps Massay a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de VIERZON