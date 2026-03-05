COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION HIVER DOMAINE DE LA TOUR Montpellier

COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION HIVER DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Pour cette édition, le Domaine a le plaisir de s’associer à Goen no wa, expert en saké, pour vous offrir une moment inoubliable. Ces deux passionnés du Japon vous guideront à travers une expérience culinaire et sensorielle

Vous pourrez découvrir ou (re)découvrir les subtilités du saké, avec des bouteilles exclusives, avec cette fois-ci des accords étonnants !

Les experts vous dévoilerons l’histoire et les secrets de cette boisson mythique, pour une expérience complète, à la fois gustative et éducative.

Sur réservation Formule compète, 49e par personne.

Parking privé, accessible vélo, direct tram ligne 5 arrêt Estanove. .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

For this edition, the Domaine is pleased to join forces with sake expert Goen no wa to offer you an unforgettable experience. These two Japanese enthusiasts will guide you through a culinary and sensory experience:

You can discover or (re)discover the subtleties of sake, with exclusive bottles, this time with surprising pairings!

