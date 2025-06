Comme un bruissement d’Art… – Metzeral 5 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Comme un bruissement d’Art… 3 rue du Sillacker Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-06

Les 5 & 6 juillet à Metzeral, flânez dans les jardins lors de « Comme un Bruissement d’Art… » une promenade champêtre mêlant nature, art et artisanat. Un week-end poétique à la rencontre de créateurs passionnés.

Comme un Bruissement d’Art…

Les 5 et 6 juillet 2025 à Metzeral

Le temps d’un week-end, laissez-vous porter par « Comme un Bruissement d’Art… », une promenade champêtre unique au cœur des jardins de Metzeral. Flânez entre nature et créativité, à la rencontre d’artistes et d’artisans passionnés qui exposent leurs œuvres dans un cadre bucolique et inspirant.

Sculptures, peintures, céramiques, créations textiles…

Jardins secrets, ambiance poétique et douce musique d’été…

Un rendez-vous artistique et convivial à ne pas manquer, où chaque pas est une découverte et chaque recoin une émotion.

Entrée libre une belle occasion de mêler l’art à la nature !

Metzeral les 5 & 6 juillet 2025 .

3 rue du Sillacker

Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 77 85 37

English :

On July 5 & 6 in Metzeral, stroll through the gardens at « Comme un Bruissement d?Art? a country walk combining nature, art and crafts. A poetic weekend meeting passionate creators.

German :

Am 5. und 6. Juli können Sie in Metzeral bei « Comme un Bruissement d’Art? » durch die Gärten schlendern ein ländlicher Spaziergang, der Natur, Kunst und Kunsthandwerk miteinander verbindet. Ein poetisches Wochenende, an dem Sie leidenschaftlichen Schöpfern begegnen.

Italiano :

Il 5 e 6 luglio, a Metzeral, passeggiate nei giardini di « Comme un Bruissement d’Art » una passeggiata in campagna che unisce natura, arte e artigianato. Un fine settimana poetico di incontri con artisti appassionati.

Espanol :

Los días 5 y 6 de julio, en Metzeral, pasee por los jardines de « Comme un Bruissement d?Art? un paseo campestre que combina naturaleza, arte y artesanía. Un fin de semana poético de encuentros con artistas apasionados.

L’événement Comme un bruissement d’Art… Metzeral a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster