Comme un château dans son parc La Longère Saint-Herblain dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 09:30 – 10:15

Gratuit : non Tout public

Comme un château dans son parc À 9 h 30 // Durée 45 min – Tout public – Accès libre I Conférence proposée par ValérianDenéchaud de l’association Vous êtes ici Magnolia, Séquoïa, Pin parasol, Chêne, Châtaigners… Autant d’arbres remarquables d’ici et d’ailleurs qui marquent le paysage herblinois, en particulier les jardins d’anciens manoirs de riches industriels ou armateurs nantais. Venez participer « au coin du feu » (ou presque) à cette petite causerie autour d’un café-croissant sur le rapport entre les châteaux et leur parc paysager, le patrimoine architectural & le patrimoine naturel.

La Longère Saint-Herblain 44800