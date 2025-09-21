Comme un château dans son parc La Longère Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:15:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:15:00

À 9 h 30 // Durée 45 min – Tout public – Accès libre

I Conférence proposée par Valérian

Denéchaud de l’association Vous êtes ici

Magnolia, Séquoïa, Pin parasol, Chêne, Châtaigners… Autant d’arbres remarquables d’ici et d’ailleurs qui marquent le paysage herblinois, en particulier les jardins d’anciens manoirs de riches industriels ou armateurs nantais. Venez participer « au coin du feu » (ou presque) à cette petite causerie autour d’un café-croissant sur le rapport entre les châteaux et leur parc paysager, le patrimoine architectural & le patrimoine naturel.

La Longère Longère de la Bégraisière, Rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 25 25 55 https://www.saint-herblain.fr La Longère est un espace d’information de d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique.

> Des animations tout public, sur inscription

Professionnels et bénévoles vous invitent à participer aux différentes formules proposées : randonnées découvertes, sorties spécialisées, balades, activités de loisirs, ateliers participatifs et artistiques, conférences…

Contact : Direction de l’espace public et de l’environnement – 02 28 25 24 70 ou espace.public@saint-herblain.fr

> Un double espace d’exposition

Pour croiser les regards, deux expositions conjointes. Des œuvres d’artistes amateurs de Saint-Herblain et des expositions thématiques dédiées à l’environnement et au développement durable.

Contact : Direction des affaires culturelles – 02 28 25 25 55 ou affaires.culturelles@saint-herblain.fr

> Des permanences conseils

Vous souhaitez des informations ou conseils en matière de déplacements urbains domicile-travail, de consommation responsable, de nature en ville ? Rencontrez des agents de la Ville et des partenaires associatifs au cours de permanences spécifiques.

Des temps dédiés aux habitants du quartier du Tillay

> L’accompagnement des projets

Vous avez des idées pour le quartier du Tillay ? Les membres de l’Association de l’Espace de vie sociale du Tillay se tiennent à votre disposition pour imaginer et construire ensemble un ou des projets qui participeront à la dynamique du quartier.

Renseignements au 07 66 26 67 03 Appuis vélos – Parking : Place des Muses – Bus : C6, ligne 59, arrêt Hermeland – C3, arrêt Franklin

