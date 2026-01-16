COMME UN DERNIER DESIR DANS L’AIR BLEUI Saint-Jean-de-Fos

COMME UN DERNIER DESIR DANS L’AIR BLEUI

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le poème de Blaise Cendrars est une épopée visionnaire, aux accents sombres et puissants. C’est un texte où toute sa fougue et son talent jaillissent comme une évidence.

La musique fusionnée au texte, en jonglant entre échos, rêveries et réminiscences, crée une transe saisissante.

Zadkine et Cendrars se sont connus en 1913, dans l’effervescence d’un Paris en pleine ébullition. Zadkine raconte sa jeunesse parisienne et cette rencontre, illustrées par la prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, témoignant ainsi de la violence de la guerre et de la façon dont elle les a marqués dans leur chair et les a interrompus dans leur élan.

La proximité entre scène et public crée aussitôt une intimité propice à la rencontre et au partage. .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87

English :

Blaise Cendrars? poem is a visionary epic, with dark, powerful overtones. It’s a text in which all his ardor and talent spring to life as a matter of course.

The music is fused with the text, juggling echoes, reveries and reminiscences to create a gripping trance.

