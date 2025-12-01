Comme un frère | Lecture MPAA/Breguet Paris

comme l’amour parental, l’amour fraternel est complexe et multiple.

Avoir un frère ou une sœur, c’est grandir avec un miroir, un modèle

permanent, se comparer et être comparé·e, s’identifier ou se

différencier ; c’est un regard continu sur nos échecs et nos réussites.

Uni·es pour toujours et à jamais, mais sans serment, empathie

fusionnelle, absence totale de lien ou haine jalouse… La relation

frère-sœur, pour le meilleur et pour le pire.

La relation frère-sœur, pour le meilleur et pour le pire.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

MPAA/Breguet 17-19, rue Breguet 75011 Paris

