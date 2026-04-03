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COMME UN LIVRE LE KASTELET Lens

COMME UN LIVRE LE KASTELET Lens

COMME UN LIVRE LE KASTELET Lens mardi 21 avril 2026.

Lieu : LE KASTELET

Adresse : RUE HENRI DARRAS

Ville : 62300 Lens

Département : 62

Début : 2026-04-21

Fin : 2026-04-21

Heure de début : 10:30

COMME UN LIVRE Début : 2026-04-21 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62

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