Comme un orage ? Collectif Terminus Partout

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Résidence du 8 au 17 avril 2026. Présentation publique le vendredi 17 avril à 19h jeune public Théâtre d’objets. Théâtre. À partir de 6 ans.

Entrée libre Réservation conseillée 06 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

La tempête arrive tout le monde le sait. Clarisse désire qu’elle détruise tout, peut-être qu’elle-même est une tempête inarrêtable. Accompagnée de son doudou, fidèle compagnon d’aventure, elles vont élargir les frontières de leur maison, tout casser pour s’ouvrir au voyage et à l’inconnu. C’est une recherche marionnettique pour petites filles sages comme des orages, remplies de mondes multiples, pétillants, rugueux et cracra. Librement interprété de La Tempête de Françoise Seyvos et Claude Ponti. Collectif Terminus Partout (ex Archipel de la Sauvague). Terminus Partout est un collectif transdisciplinaire ET une gare de production, basé dans le Cher (18). .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46

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English :

Residency from April 8 to 17, 2026. Public presentation on Friday April 17 at 7pm young audience Théâtre d’objets. Theater. Ages 6 and up.

L’événement Comme un orage ? Collectif Terminus Partout Vatan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Champs d’Amour