Comme une flèche le bourg Lurcy-le-Bourg
le bourg la P’tite grange Lurcy-le-Bourg Nièvre
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concours et jeux de fléchettes
– En mode loisir, en doublette (hors compétition officielle )
Restauration et buvette sur place
Entrée Libre à partir de 18h -Lurcy le Bourg P’tite Grange
Infos 06 62 05 42 94 tranchesdelart@mailo.com
https://www.facebook.com/tranchesdelart/?locale=fr_FR
Soirée proposée par Tranches de l’Art .
le bourg la P’tite grange Lurcy-le-Bourg 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tranchesdelart@mailo.com
English : Comme une flèche
