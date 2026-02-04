Comme une flèche le bourg Lurcy-le-Bourg

Comme une flèche

le bourg la P’tite grange Lurcy-le-Bourg Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concours et jeux de fléchettes

– En mode loisir, en doublette (hors compétition officielle )

Restauration et buvette sur place

Entrée Libre à partir de 18h -Lurcy le Bourg P’tite Grange

Infos 06 62 05 42 94 tranchesdelart@mailo.com

https://www.facebook.com/tranchesdelart/?locale=fr_FR

Soirée proposée par Tranches de l’Art .

le bourg la P’tite grange Lurcy-le-Bourg 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tranchesdelart@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comme une flèche

L’événement Comme une flèche Lurcy-le-Bourg a été mis à jour le 2026-02-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)