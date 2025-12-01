Comme une fleur spectacle famille Salle du Château de Varzy Varzy
Salle du Château de Varzy Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Début : 2025-12-10 17:30:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
2025-12-10
Spectacle famille Comme une fleur La communication en famille par Fanny Rondelet Humoristique, pédagogique et participatif, ce spectacle offre l’occasion aux parents de prendre du recul sur la communication en famille et de mettre en lumière avec bienveillance les obstacles du quotidiens liés à la parentalité Salle du château de Varzy Parents/enfants 6 ans et + Gratuit .
Salle du Château de Varzy Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
