Comme une fleur spectacle famille Salle du Château de Varzy Varzy

Comme une fleur spectacle famille

Salle du Château de Varzy Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:30:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Spectacle famille Comme une fleur La communication en famille par Fanny Rondelet Humoristique, pédagogique et participatif, ce spectacle offre l’occasion aux parents de prendre du recul sur la communication en famille et de mettre en lumière avec bienveillance les obstacles du quotidiens liés à la parentalité Salle du château de Varzy Parents/enfants 6 ans et + Gratuit .

Salle du Château de Varzy Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

English : Comme une fleur spectacle famille

German : Comme une fleur spectacle famille

Italiano :

Espanol :

L’événement Comme une fleur spectacle famille Varzy a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Clamecy Haut Nivernais