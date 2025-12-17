COMME UNE GRANDE RONDE Pl. du Jeu de Ballon, 34150 Gignac Gignac

COMME UNE GRANDE RONDE

Pl. du Jeu de Ballon, 34150 Gignac

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Tout en douceur, Johanna nous invite dans un monde magique, un univers visuel, où les formes se déplient devant nous. Plusieurs récits se donnent la main. Des récits qui nous invitent à porter un regard ouvert et poétique sur le monde que nous habitons.

A la médiathèque Gignac

English :

Johanna gently invites us into a magical world, a visual universe where shapes unfold before us. Several stories join hands. Stories that invite us to take an open, poetic look at the world we inhabit.

