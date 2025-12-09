COMME UNE GRANDE RONDE

Montpeyroux Hérault

Tout en douceur, Johanna nous invite dans un monde magique, un univers visuel, où les formes se déplient devant nous. Plusieurs récits se donnent la main. Des récits qui nous invitent à porter un regard ouvert et poétique sur le monde que nous habitons. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15

English :

Johanna gently invites us into a magical world, a visual universe where shapes unfold before us.

