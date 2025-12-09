COMME UNE GRANDE RONDE Saint-Pargoire

COMME UNE GRANDE RONDE

Médiathèque Saint-Pargoire Hérault

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Tout en douceur, Johanna nous invite dans un monde magique, un univers visuel, où les formes se déplient devant nous. Plusieurs récits se donnent la main. Des récits qui nous invitent à porter un regard ouvert et poétique sur le monde que nous habitons.

Médiathèque Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 90 16 79

English :

Johanna gently invites us into a magical world, a visual universe where shapes unfold before us. Several stories join hands. Stories that invite us to take an open, poetic look at the world we inhabit.

