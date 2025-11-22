Commedia Dell’ Quartier The Callu Up Couffé

Commedia Dell’ Quartier The Callu Up

1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06

The Call Up, est une aventure féminine. un peu noire, drôle, vivante et résolument rock. Une histoire de Clashette, une bande de minettes, qui aimen rappeler qu’elles existent, qu’elles en ont et que la liberté est bel et bien leur crédo.

TARIFS

Tarif:9€/Tarif réduit 7€

SAMEDI 22 NOVEMBRE

THE CALL UP + MUSIC VIBES voyage musical au fil d’un répertoire mêlant ballades pop, jazz feutré

Plein Tarif:12€/Tarif réduit 9€

SAMEDI 29 NOVEMBRE

THE CALL UP + THE KLOCK trio avec un accent jazzy au rock

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

THE CALL UP + NIOBÉ

Plein Tarif:12€/Tarif réduit 9€

ORGANISÉ PAR Commédia Dell’Quartier (Théâtre et animations diverses)

L’Appel de 3 femmes mises à nu. Confiant leur vie et leur parcours… Leur jeunesse en filigrane. Leur corps et le temps qui passe inexorablement. L’abandon de cette beauté lisse et l’acceptation de celle qu’elles ont du mal à appréhender et à apprivoiser pour vivre en toute quiétude. Les hommes de leur vie, qu’elles aiment ou plus, ou pas. La violence dont elles ont été, et sont encore parfois, victimes. De la dérision de leur drame à la mélancolie de leurs amours, voici trois femmes fortes et irrésistiblement belles qui parlent d’elles, de vous ou des autres, à l’aube de l’automne de leur vie… .

1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 56 17 30 commediadellquartier@gmail.com

English :

The Call Up is an all-female adventure, a little dark, funny, lively and resolutely rock. It’s the story of Clashette, a bunch of chicks who like to remind us that they exist, that they’ve got it, and that freedom is their credo.

German :

The Call Up ist ein Frauenabenteuer, ein bisschen schwarz, lustig, lebendig und rockig. Eine Geschichte von Clashette, einer Gruppe von Pussys, die gerne daran erinnern, dass sie existieren, dass sie etwas haben und dass Freiheit ihr Credo ist.

Italiano :

The Call Up è un’avventura tutta al femminile, un po’ dark, divertente, vivace e decisamente rock. È la storia delle Clashette, un gruppo di ragazze che amano ricordarci che esistono, che ce l’hanno fatta e che la libertà è il loro credo.

Espanol :

The Call Up es una aventura exclusivamente femenina, un poco oscura, divertida, animada y decididamente rockera. Es la historia de Clashette, un grupo de chicas a las que les gusta recordarnos que existen, que lo tienen todo y que la libertad es su credo.

