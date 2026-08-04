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Commedia Dell’Arte La Bonne Mère ou Arlequin trahi! Château de Gramont Bidache

samedi 15 août 2026 · Château de Gramont · Bidache

Commedia Dell’Arte La Bonne Mère ou Arlequin trahi! Château de Gramont Bidache

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Gramont
Adresse
Allée de Gramont
Ville
64520 Bidache
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidache

Commedia Dell’Arte La Bonne Mère ou Arlequin trahi!

Château de Gramont Allée de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Arlequin doit épouser Lucette, la fille de la bonne et riche Mathurine. Mais lorsque Duval, le fils du bailli, commence à lui faire la cour avec ses grands discours, son catogan et ses airs de jeune seigneur, la jeune-femme se laisse troubler. Arlequin assiste, impuissant, à ce qu’il croit être une véritable trahison.
Heureusement, Mathurine n’est pas dupe. Cette mère attentive et rusée voit immédiatement derrière les manières élégantes de Duval un homme superficiel et intéressé. Bien décidée à protéger sa fille, elle organise un piège pour faire chuter le vaniteux prétendant.
Entre jalousies, manipulations, quiproquos et éclats de comédie, Arlequin Trahi, mis en scène par Christine Lacombe avec tous les codes de la Commedia dell’ arte, propose un théâtre populaire, joyeux et plein de malice
Durée 50 minutes.   .

Château de Gramont Allée de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Commedia Dell’Arte La Bonne Mère ou Arlequin trahi!

L’événement Commedia Dell’Arte La Bonne Mère ou Arlequin trahi! Bidache a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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