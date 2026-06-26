Romanswiller

Commémoration 13 juillet

1 rue de l’Erlenbourg Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

13 juillet Commémoration de la Fête nationale

Participez à la commémoration du 14 juillet 1789 au Monument aux Morts à 19h. La soirée se poursuivra avec une petite restauration proposée par le comité de jumelage à la salle Vogésia. 0 .

1 rue de l’Erlenbourg Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57 mairie@romanswiller.fr

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English :

L’événement Commémoration 13 juillet Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble