Commémoration 13 juillet Romanswiller
Commémoration 13 juillet Romanswiller lundi 13 juillet 2026.
Romanswiller
Commémoration 13 juillet
1 rue de l’Erlenbourg Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
13 juillet Commémoration de la Fête nationale
Participez à la commémoration du 14 juillet 1789 au Monument aux Morts à 19h. La soirée se poursuivra avec une petite restauration proposée par le comité de jumelage à la salle Vogésia. 0 .
1 rue de l’Erlenbourg Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57 mairie@romanswiller.fr
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English :
L’événement Commémoration 13 juillet Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble