Commémoration 70ème anniversaire des championnats du monde de planeur à St Yan Saint-Yan samedi 4 juillet 2026.

Saint-Yan

Commémoration 70ème anniversaire des championnats du monde de planeur à St Yan

Aéroport de Saint Yan (saône et Loire) Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Au printemps 1956, le terrain d’aviation de Saint Yan a vécu un événement aéronautique majeur l’organisation des sixièmes championnats du monde de vol à voile. 25 pays ont participé en envoyant leurs meilleurs pilotes ; 65 planeurs étaient engagés (51 monoplaces et 14 biplaces). Quelle belle aventure de pouvoir célébrer cela sur ce même terrain de Saint Yan 70 ans après.

Au programme de cette commémoration

Exposition de planeurs de collection (certains ont participé en 1956)

Exposition photographique et documentaire dans le musée APASY

Projection de films et conférences dans l’amphithéâtre de l’École Nationale de L’aviation Civile.

De nombreux stands (ENAC, FFVP, Parachutistes, montgolfière, aéro-club Paray et St Yan, voitures anciennes, etc.)

Cet événement est l’occasion de faire revivre ce grand moment aéronautique en charolais. .

Aéroport de Saint Yan (saône et Loire) Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 45 99 ppbs71@gmail.com

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English : Commémoration 70ème anniversaire des championnats du monde de planeur à St Yan

L’événement Commémoration 70ème anniversaire des championnats du monde de planeur à St Yan Saint-Yan a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III