Amayé-sur-Orne

Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne

Place de l’Église Amayé-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne

Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne 11h Place de l’église .

Place de l’Église Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 49

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English : Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne

Commemoration of 8 May 1945 Amayé-Sur-Orne

L’événement Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-04-28 par Orne Odon Tourisme