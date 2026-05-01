Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne Amayé-sur-Orne
Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne Amayé-sur-Orne vendredi 8 mai 2026.
Amayé-sur-Orne
Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne
Place de l’Église Amayé-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne
Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne 11h Place de l’église .
Place de l’Église Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 49
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English : Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne
Commemoration of 8 May 1945 Amayé-Sur-Orne
L’événement Commémoration 8 mai 1945 Amayé-Sur-Orne Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-04-28 par Orne Odon Tourisme