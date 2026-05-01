Commémoration 8 mai Mairie de La Tremblade La Tremblade
Commémoration 8 mai Mairie de La Tremblade La Tremblade vendredi 8 mai 2026.
La Tremblade
Commémoration 8 mai
Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Retrouvons nous pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.
Un moment de mémoire et de recueillement.
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Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 00 mairie@la-tremblade.com
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English :
Let’s come together to pay tribute to all those who fought for freedom.
A moment of remembrance and reflection.
L’événement Commémoration 8 mai La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade
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