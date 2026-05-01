Commémoration 8 mai Mairie de La Tremblade La Tremblade

La Tremblade

Commémoration 8 mai

Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Retrouvons nous pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.

Un moment de mémoire et de recueillement.

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Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 00 mairie@la-tremblade.com

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English :

Let’s come together to pay tribute to all those who fought for freedom.

A moment of remembrance and reflection.

L’événement Commémoration 8 mai La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade