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Commémoration 8 mai Mairie de La Tremblade La Tremblade

Commémoration 8 mai Mairie de La Tremblade La Tremblade vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Mairie de La Tremblade

Adresse : 23 rue de la Seudre

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Tremblade

Commémoration 8 mai

Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Retrouvons nous pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.
Un moment de mémoire et de recueillement.
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Mairie de La Tremblade 23 rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 00  mairie@la-tremblade.com

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English :

Let’s come together to pay tribute to all those who fought for freedom.
A moment of remembrance and reflection.

L’événement Commémoration 8 mai La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade

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