Commémoration Année Coué 2026 Parc Sainte Marie Nancy

En 2026, nous commémorons le centenaire de la mort d’Émile Coué et en 2027 ce sera les 170 ans de sa naissance.

Autant d’occasions de reparler de lui et de sa méthode.

L’association nancéienne Sur les pas de Coué et Luc Teyssier d’Orfeuil, coorganisateur des deux premiers congrès internationaux de la méthode Coué et de ses applications contemporaines en 2011 et 2017 ont lancé le grand projet 2026-2027, Années Coué

C’est l’association Sur les pas de Coué qui organisera à Nancy des évènements réguliers pendant cette année Coué 2026, ci-dessous une partie du programme, le reste est à découvrir sur le site de l’Association Sur les pas de Coué .

Commémoration de la date anniversaire de la naissance d’Émile Coué, Ouverture officielle de l’année Émile Coué suivie d’un pot de l’amitié.

RDV devant la statue d’Émile Coué.Tout public

0 .

Parc Sainte Marie 1 Avenue Boffrand Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 14 89

English :

In 2026, we will be commemorating the centenary of Émile Coué?s death, and in 2027 the 170th anniversary of his birth.

So many opportunities to talk about him and his method.

The Nancy-based association Sur les pas de Coué and Luc Teyssier d?Orfeuil, co-organizer of the first two international congresses on the Coué method and its contemporary applications in 2011 and 2017, have launched a major project: 2026-2027, Années Coué

The association Sur les pas de Coué will be organizing regular events in Nancy during this year of Coué 2026. Here is part of the program, the rest can be found on the Association Sur les pas de Coué website.

Commemoration of the anniversary of Émile Coué?s birth, official opening of the Year of Émile Coué , followed by a reception.

RDV in front of the statue of Émile Coué.

