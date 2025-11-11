Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Commémoration Armistice 1918 Mairie La Richardais

Commémoration Armistice 1918 Mairie La Richardais mardi 11 novembre 2025.

Commémoration Armistice 1918

Mairie 1 place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine

La municipalité et l’UNC vous invitent à la Cérémonie du 11 novembre.

Rassemblement à 10 h 45 à la Mairie.   .

Mairie 1 place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90 

