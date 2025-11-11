Commémoration Armistice 1918 Pleurtuit

Commémoration Armistice 1918

Monument aux morts Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-11 10:30:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918.

Commémoration de la Victoire et de la Paix.

Hommage à tous les Morts pour la France.

10 h 30 cérémonie religieuse pour ceux qui le désirent

11 h 30 déplacement vers le monument aux morts .

Monument aux morts Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

