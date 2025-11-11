Commémoration Armistice 1918 Pleurtuit
mardi 11 novembre 2025.
Commémoration Armistice 1918
Monument aux morts Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918.
Commémoration de la Victoire et de la Paix.
Hommage à tous les Morts pour la France.
10 h 30 cérémonie religieuse pour ceux qui le désirent
11 h 30 déplacement vers le monument aux morts .
Monument aux morts Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
