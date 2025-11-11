Commémoration Armistice 1918 Saint-Briac-sur-Mer
Commémoration Armistice 1918 Saint-Briac-sur-Mer mardi 11 novembre 2025.
Commémoration Armistice 1918
Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 11:30:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918. .
Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Commémoration Armistice 1918 Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme