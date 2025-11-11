Commémoration Armistice 1918 Mairie de Saint-Lunaire Saint-Lunaire
Commémoration Armistice 1918
Mairie de Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
11 novembre 2025, 11:00
2025-11-11
Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918.
10 h 00 messe à l’église de Saint-Lunaire
11 h rendez-vous à la Mairie de Saint-Lunaire
Formation du cortège pour se rendre au cimetière des Mielles et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la Mairie de Saint-Lunaire. .
