Commémoration Armistice 1918 Mairie de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

Commémoration Armistice 1918

Saint-Lunaire

Début : 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918.

10 h 00 messe à l’église de Saint-Lunaire

11 h rendez-vous à la Mairie de Saint-Lunaire

Formation du cortège pour se rendre au cimetière des Mielles et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts.

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la Mairie de Saint-Lunaire. .

