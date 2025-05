Commémoration – Bretteville-sur-Laize, 10 juin 2025 07:00, Bretteville-sur-Laize.

Calvados

Commémoration Le Bourg Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-06-10

fin : 2025-06-10

2025-06-10

Participez à la cérémonie de commémoration qui se déroulera dans la commune.

Horaires à venir

Sur la place de la mairie

Gratuit Ouvert à tous

Le Bourg

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 45 67

English : Commémoration

Take part in the commemoration ceremony in the commune.

Times to come

On the town hall square

Free of charge? Open to all

German : Commémoration

Nehmen Sie an der Gedenkfeier teil, die in der Gemeinde stattfindet.

Öffnungszeiten in Kürze

Auf dem Platz vor dem Rathaus

Umsonst ? Offen für alle

Italiano :

Partecipare alla cerimonia di commemorazione nel comune.

Tempi a venire

Sulla piazza del municipio

Gratuito? Aperto a tutti

Espanol :

Participe en la ceremonia de conmemoración en la comuna.

Tiempos venideros

En la plaza del ayuntamiento

Gratuito Abierto a todos

