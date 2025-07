Commémoration de la bataille du Geisberg Wissembourg

Commémoration de la bataille du Geisberg Wissembourg dimanche 3 août 2025.

Commémoration de la bataille du Geisberg

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Début : Dimanche 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Venez commémorer la bataille du Geisberg au travers de cette journée historique !

Venez commémorer le 155ème anniversaire de la bataille du Geisberg au travers de cette journée historique.

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 66 96 12 territoire1870@gmail.com

English :

Come and commemorate the Battle of Geisberg on this historic day!

German :

Erinnern Sie sich an diesem historischen Tag an die Schlacht am Geisberg!

Italiano :

Venite a commemorare la battaglia del Geisberg in questa giornata storica!

Espanol :

Venga a conmemorar la Batalla del Geisberg en este día histórico

