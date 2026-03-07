Commémoration de la déportation Route de Caireval Lambesc

Commémoration de la déportation

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 11h. Route de Caireval Parking Beaudoux Lambesc Bouches-du-Rhône

Discours et dépôt de gerbes en souvenir des victimes et héros de la déportation.

Route de Caireval Parking Beaudoux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

English :

Speeches and wreath laying in memory of the victims and heroes of the deportation.

