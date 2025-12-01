Commémoration de la Déportation Stèle des Déportés Ligny-en-Barrois
Commémoration de la Déportation Stèle des Déportés Ligny-en-Barrois samedi 25 avril 2026.
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Rassemblement puis cérémonie officielle devant la Stèle des Déportés.Tout public
Stèle des Déportés Rue Lucien Muller Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Gathering then official ceremony in front of the Deportees’ Stele.
