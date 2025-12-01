Commémoration de la Déportation Stèle des Déportés Ligny-en-Barrois

Commémoration de la Déportation

Stèle des Déportés Rue Lucien Muller Ligny-en-Barrois Meuse

Rassemblement puis cérémonie officielle devant la Stèle des Déportés.Tout public

Gathering then official ceremony in front of the Deportees’ Stele.

