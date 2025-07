Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont

Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont lundi 14 juillet 2025.

Commémoration de la Fête Nationale

Place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Assistez à la commémoration de la fête nationale.

Place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

English :

Attend the commemoration of the national holiday.

German :

Nehmen Sie an der Gedenkfeier zum Nationalfeiertag teil.

Italiano :

Partecipare alla commemorazione dei giorni festivi.

Espanol :

Asista a la conmemoración de los días festivos.

L’événement Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène