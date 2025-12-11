Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie Place Alsace Lorraine Paray-le-Monial

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

Place Alsace Lorraine Monument aux morts Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:05:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. .

Place Alsace Lorraine Monument aux morts Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 95 00

English : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

L’événement Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I