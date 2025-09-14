Commémoration de la libération de la ville Place de Verdun Saint-Jean-de-Losne

Commémoration de la libération de la ville

Place de Verdun Monument aux morts Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-14 10:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Revivez l’histoire au coeur de Saint-Jean-de-Losne. Les rues de la ville vibreront au rythme d’un grand défilé où chacun est invité à participé, habillé en costume d’époque pour plonger dans l’ambiance. .

Place de Verdun Monument aux morts Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 19 19 contact@stjeandelosne.fr

