Commémoration de la Libération de Longny Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Commémoration de la Libération de Longny

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Début : 2025-08-14 18:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14 2025-08-15

Hommage à nos Fusillés et à nos Libérateurs

La Mairie de Longny au Perche et l’association Culture Art et Patrimoine au Pays de Longny, vous proposent des commémorations en mémoire de la libération de Longny.

Le 14 août

18h Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville

18h30 dépôts de gerbes devant les grilles du château Place de l’Hôtel de ville suivis de l’inauguration de l’exposition de maquettes et d’un verre de l’amitié au Foyer Rural

Le 15 août,

10h15 Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville

10h30 messe commémorative à l’église saint-Martin. Dépôts de gerbes au monument aux morts au cimetière suivis d’un vin d’honneur et d’un pique-nique (tiré du sac) au Foyer rural

Les 14 et 15 août

Reconstitutions d’un camp US, maquettes, objets, photos, véhicules d’époque eu Foyer Rural .

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48

