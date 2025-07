Commémoration de la libération de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

À l’occasion du 81 anniversaire de la libération de Pont-l’Évêque, une commémoration est prévue à 16h au mur du souvenir, Allée du jeu de Paume à Pont-l’Évêque.

Une cérémonie organisée par l’association « À la Mémoire des Combattants de la Brigade Piron » et la ville de Pont-l’Évêque, en compagnie du Souvenir Français et de l’association Pont-l’Évêque 1944 Memories.

– 16h Cérémonie et dépôt de gerbes.

– Mur du souvenir Allée du jeu de Paume, derrière le cinéma le Concorde. .

Allée du Jeu de Paume Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Commémoration de la libération de Pont-l’Évêque

To mark the 81st anniversary of the liberation of Pont-l’Évêque, a commemoration is scheduled for 4pm at the Wall of Remembrance, Allée du Jeu de Paume, Pont-l’Évêque.

German : Commémoration de la libération de Pont-l’Évêque

Anlässlich des 81. Jahrestags der Befreiung von Pont-l’Évêque findet um 16 Uhr eine Gedenkfeier an der Gedenkmauer, Allée du jeu de Paume in Pont-l’Évêque, statt.

Italiano :

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Pont-l’Évêque, alle 16.00 si terrà una commemorazione presso il Muro della Memoria, Allée du Jeu de Paume, Pont-l’Évêque.

Espanol :

Con motivo del 81º aniversario de la liberación de Pont-l’Évêque, se celebrará un acto conmemorativo a las 16.00 horas en el Muro del Recuerdo, Allée du Jeu de Paume, Pont-l’Évêque.

