Commémoration de la libération de Saintes Monument de la Libération Saintes

Commémoration de la libération de Saintes Monument de la Libération Saintes jeudi 4 septembre 2025.

Commémoration de la libération de Saintes

Monument de la Libération Cours Paul Doumer Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 11:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Le 4 septembre 1944 fut le théâtre d’une journée de combats, qui a donné un goût de poudre à la libération de la ville de Saintes. L’événement est célébré par la Municipalité.

.

Monument de la Libération Cours Paul Doumer Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

September 4, 1944 was the scene of a day of fighting that gave the liberation of the town of Saintes a taste of powder. The event is celebrated by the Municipality.

German :

Der 4. September 1944 war Schauplatz eines Tages voller Kämpfe, der der Befreiung der Stadt Saintes einen Hauch von Pulverdampf verlieh. Das Ereignis wird von der Stadtverwaltung gefeiert.

Italiano :

Il 4 settembre 1944 è stato teatro di una giornata di combattimenti che ha dato alla liberazione della città di Saintes un sapore di polvere. Il Comune celebra l’evento.

Espanol :

El 4 de septiembre de 1944 fue el escenario de una jornada de combates que dio sabor a pólvora a la liberación de la ciudad de Saintes. El ayuntamiento celebra el acontecimiento.

L’événement Commémoration de la libération de Saintes Saintes a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge