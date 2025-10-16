Commémoration de la mort de Chopin Nohant-Vic
Célébration dans le cadre de la date anniversaire de la mort de Frédéric Chopin.
A l’occasion de la date anniversaire de la mort du célèbre compositeur polonais Frédéric Chopin, visite de la maison axée sur la présence du musicien durant ses 7 étés passés en Berry à 17h30 suivi d’un intermède musical proposé par le Nohant Festival Chopin. Sur réservation.. 9 .
English :
Guided tour of the House of George Sand to mark the death of Frédéric Chopin.
German :
Geführte Tour durch das Haus von George Sand anlässlich des Todes von Frédéric Chopin.
Italiano :
Visita guidata alla Casa di George Sand in occasione della morte di Frédéric Chopin.
Espanol :
Visita guiada a la Casa de George Sand con motivo de la muerte de Frédéric Chopin.
