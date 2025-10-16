Commémoration de la mort de Chopin Nohant-Vic

Commémoration de la mort de Chopin

Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-16 17:30:00

Célébration dans le cadre de la date anniversaire de la mort de Frédéric Chopin.

A l’occasion de la date anniversaire de la mort du célèbre compositeur polonais Frédéric Chopin, visite de la maison axée sur la présence du musicien durant ses 7 étés passés en Berry à 17h30 suivi d’un intermède musical proposé par le Nohant Festival Chopin. Sur réservation.. 9 .

Place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04

English :

Guided tour of the House of George Sand to mark the death of Frédéric Chopin.

German :

Geführte Tour durch das Haus von George Sand anlässlich des Todes von Frédéric Chopin.

Italiano :

Visita guidata alla Casa di George Sand in occasione della morte di Frédéric Chopin.

Espanol :

Visita guiada a la Casa de George Sand con motivo de la muerte de Frédéric Chopin.

