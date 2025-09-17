Commémoration de la révolte des soldats Croates Villefranche-de-Rouergue

Mercredi 17 septembre à 18h aura lieu la commémoration de la révolte des Croates au parc mémorial de Villefranche-de-Rouergue.

C’est l’un des évènements les plus marquants de l’Histoire de Villefranche-de-Rouergue le 17 septembre 1943, des soldats croates et bosniaques enrôlés de force par l’armée allemande se révoltent contre leurs chefs. La répression sera terrible elle fera environ 120 morts et des centaines de déportés. Soupçonnant des complicités au sein de la population villefranchoise, l’Occupant menacera même de raser la ville. .

Avenue des Croates Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

On Wednesday September 17 at 6pm, the Croatian revolt will be commemorated at the Villefranche-de-Rouergue memorial park.

Am Mittwoch, dem 17. September, findet um 18 Uhr im Gedenkpark in Villefranche-de-Rouergue eine Gedenkfeier zum Aufstand der Kroaten statt.

Mercoledì 17 settembre, alle ore 18, la rivolta croata sarà commemorata nel Parco della Memoria di Villefranche-de-Rouergue.

El miércoles 17 de septiembre, a las 18.00 horas, se conmemorará el levantamiento croata en el Parque Memorial de Villefranche-de-Rouergue.

