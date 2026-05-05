Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945, Cimetière de Lezennes, Ronchin

Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 Vendredi 8 mai, 11h00 Cimetière de Lezennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T12:00:00+02:00

La population est invitée à s’associer aux Anciens Combattants et à la Municipalité pour marquer ensemble, d’une façon permanente, le souvenir de ceux qui sont morts pour la Liberté.

En association avec l’Amicale des Anciens Combattants et l’Harmonie de Lezennes

Cimetière de Lezennes Rue Paul Vaillant Couturier Lezennes Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Après un dépôt de gerbes et une allocution au Carré Militaire du cimetière, défilé jusqu’au Monument aux Morts par les rues Paul Vaillant Couturier, Sadi Carnot et Gambetta.

Visuel : Canva