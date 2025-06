Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle – place du Parage Lambesc 18 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle Mercredi 18 juin 2025 à 18h. place du Parage Place du Parage Lambesc Bouches-du-Rhône

En souvenir de l’appel lancé par le Général De Gaulle le 18 juin 1940, une commémoration se tiendra sur la place du Parage.

Accompagné des associations d’Anciens Combattants de la commune, le Maire prononcera un discours et déposera une gerbe de fleurs en souvenir de ce moment important dans le déroulement de la Seconde Guerre Mondiale. .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

English :

In remembrance of the appeal launched by General De Gaulle on June 18, 1940, a commemoration will be held on the Place du Parage.

German :

Im Gedenken an den Aufruf von General De Gaulle vom 18. Juni 1940 findet auf dem Place du Parage eine Gedenkfeier statt.

Italiano :

In ricordo dell’appello lanciato dal generale De Gaulle il 18 giugno 1940, si terrà una commemorazione sulla Place du Parage.

Espanol :

En recuerdo del llamamiento realizado por el General De Gaulle el 18 de junio de 1940, se celebrará una conmemoración en la Place du Parage.

