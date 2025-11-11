Commémoration de l’armistice à St Laurent d’Olt et Canet d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

L’armistice du 11 novembre 1918 sera célébrée à St Laurent d’Olt et Canet d’Olt.

Saint Laurent d’Olt

10h30 rassemblement Place de la mairie, cérémonie au monument aux morts

Canet d’Olt

11h00 même cérémonie

Toute la population est invitée à participer à cette cérémonie du souvenir, à l’issue de laquelle un apéritif sera offert par la Municipalité, à la salle des fêtes de Canet d’Olt. .

English :

The armistice of November 11, 1918 will be celebrated in St Laurent d’Olt and Canet d’Olt.

German :

Der Waffenstillstand vom 11. November 1918 wird in St Laurent d’Olt und Canet d’Olt gefeiert.

Italiano :

L’armistizio dell’11 novembre 1918 sarà celebrato a St Laurent d’Olt e Canet d’Olt.

Espanol :

El Armisticio del 11 de noviembre de 1918 se celebrará en St Laurent d’Olt y Canet d’Olt.

