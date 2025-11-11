Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont

Commémoration de l’Armistice de 1918

Espace Culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Commémoration de l’Armistice de 1918 proposé par la Mairie.

Plus d’informations à venir.

Espace Culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

Commemoration of the Armistice of 1918 proposed by the Mairie.

More information to come.

German :

Gedenken an den Waffenstillstand von 1918, vorgeschlagen von der Stadtverwaltung.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Commemorazione dell’Armistizio del 1918 proposta dal Municipio.

Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Conmemoración del Armisticio de 1918 propuesta por el Ayuntamiento.

Más información en breve.

