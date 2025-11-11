Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont
Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont mardi 11 novembre 2025.
Commémoration de l’Armistice de 1918
Espace Culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration de l’Armistice de 1918 proposé par la Mairie.
Plus d’informations à venir.
.
Espace Culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
Commemoration of the Armistice of 1918 proposed by the Mairie.
More information to come.
German :
Gedenken an den Waffenstillstand von 1918, vorgeschlagen von der Stadtverwaltung.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Commemorazione dell’Armistizio del 1918 proposta dal Municipio.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Espanol :
Conmemoración del Armisticio de 1918 propuesta por el Ayuntamiento.
Más información en breve.
L’événement Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène