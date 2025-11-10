Commémoration de l’Armistice de 1918 Sévérac d’Aveyron

Commémoration de l’Armistice de 1918

À l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la mairie de Sévérac d’Aveyron vous convie aux différentes cérémonies commémoratives se déroulant dans la commune.

Plusieurs cérémonies et lieux de rendez-vous sont programmés.

Lundi 10 novembre

11h00 Cérémonie au monument aux morts du village de Lavernhe avec la participation des enfants de l’école du village ; un pot de l’amitié clora la cérémonie

Mardi 11 novembre

10h30 Cérémonie au monument aux morts du village de Lapanouse

10h45 Cérémonie au monument aux morts du village de Recoules

11h00 Cérémonie au monument aux morts du village de Buzeins

12h00 Cérémonie au monument aux morts de Sévérac ; un pot de l’amitié clora la cérémonie .

English :

To mark the anniversary of the First World War Armistice, Sévérac d’Aveyron town hall invites you to attend the various commemorative ceremonies taking place in the commune.

German :

Anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs lädt Sie die Gemeindeverwaltung von Sévérac d’Aveyron zu den verschiedenen Gedenkfeiern ein, die in der Gemeinde stattfinden.

Italiano :

In occasione dell’anniversario dell’armistizio della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Sévérac d’Aveyron vi invita a partecipare alle varie cerimonie commemorative che si svolgono nel comune.

Espanol :

Con motivo del aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial, el ayuntamiento de Sévérac d’Aveyron le invita a asistir a las distintas ceremonias conmemorativas que se celebran en el municipio.

