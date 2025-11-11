Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Place du MONUMENT AUX MORTS Fuveau
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Place du MONUMENT AUX MORTS Fuveau mardi 11 novembre 2025.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Mardi 11 novembre 2025 de 10h50 à 12h.
10h Stèle du Canadien, RD 46
11h Parvis de la Mairie
11h30 Monument aux Morts
12h Apéritif offert par la Municipalité à la Galerie. Place du MONUMENT AUX MORTS MONUMENT AUX MORTS Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:50:00
fin : 2025-11-11 12:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Madame le Maire et son Conseil Municipal vous convient à la Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Rdv 10h50 sur le parvis de la Mairie puis défilé
Arrivée 11h10 au monument aux morts avec cérémonie
Fin vers 11h45/12h .
Place du MONUMENT AUX MORTS MONUMENT AUX MORTS Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Madame le Maire and her Municipal Council invite you to the Commemoration of the Armistice of November 11, 1918
German :
Madame le Maire und ihr Gemeinderat laden Sie zur Gedenkfeier des Waffenstillstands vom 11. November 1918 ein
Italiano :
Il Sindaco e il Consiglio comunale vi invitano alla commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918
Espanol :
El Alcalde y el Ayuntamiento desean invitarle a la conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre de 1918
L’événement Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Fuveau a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Fuveau