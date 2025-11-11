Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Place du MONUMENT AUX MORTS Fuveau

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Mardi 11 novembre 2025 de 10h50 à 12h.

10h Stèle du Canadien, RD 46

11h Parvis de la Mairie

11h30 Monument aux Morts

12h Apéritif offert par la Municipalité à la Galerie. Place du MONUMENT AUX MORTS MONUMENT AUX MORTS Fuveau Bouches-du-Rhône

Madame le Maire et son Conseil Municipal vous convient à la Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918

Rdv 10h50 sur le parvis de la Mairie puis défilé



Arrivée 11h10 au monument aux morts avec cérémonie



Fin vers 11h45/12h .

Place du MONUMENT AUX MORTS MONUMENT AUX MORTS Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Madame le Maire and her Municipal Council invite you to the Commemoration of the Armistice of November 11, 1918

German :

Madame le Maire und ihr Gemeinderat laden Sie zur Gedenkfeier des Waffenstillstands vom 11. November 1918 ein

Italiano :

Il Sindaco e il Consiglio comunale vi invitano alla commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918

Espanol :

El Alcalde y el Ayuntamiento desean invitarle a la conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre de 1918

