Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Détails à venir



Depuis l’automne 2018, cette cérémonie se fait en partenariat avec

la commune de St Agnan-en-Vercors. Cette année, année paire, cette commémoration est organisée par la Chapelle.

.

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie@lachapelleenvercors.fr

English :

Details to come



Since autumn 2018, this ceremony has been held in partnership with

the commune of St Agnan-en-Vercors. This year, an even year, this commemoration is organized by La Chapelle.

German :

Details folgen



Seit Herbst 2018 findet diese Zeremonie in Partnerschaft mit

der Gemeinde St Agnan-en-Vercors statt. In diesem Jahr, einem geraden Jahr, wird diese Gedenkfeier von der Kapelle organisiert.

Italiano :

Dettagli in arrivo



Dall’autunno 2018, questa cerimonia si svolge in collaborazione con

il comune di St Agnan-en-Vercors. Quest’anno, anno pari, la commemorazione è organizzata dalla Chapelle.

Espanol :

Más información



Desde el otoño de 2018, esta ceremonia se celebra en colaboración con

el municipio de St Agnan-en-Vercors. Este año, año par, esta conmemoración está organizada por la Chapelle.

