Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors mardi 11 novembre 2025.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Détails à venir
Depuis l’automne 2018, cette cérémonie se fait en partenariat avec
la commune de St Agnan-en-Vercors. Cette année, année paire, cette commémoration est organisée par la Chapelle.
La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie@lachapelleenvercors.fr
English :
Details to come
Since autumn 2018, this ceremony has been held in partnership with
the commune of St Agnan-en-Vercors. This year, an even year, this commemoration is organized by La Chapelle.
German :
Details folgen
Seit Herbst 2018 findet diese Zeremonie in Partnerschaft mit
der Gemeinde St Agnan-en-Vercors statt. In diesem Jahr, einem geraden Jahr, wird diese Gedenkfeier von der Kapelle organisiert.
Italiano :
Dettagli in arrivo
Dall’autunno 2018, questa cerimonia si svolge in collaborazione con
il comune di St Agnan-en-Vercors. Quest’anno, anno pari, la commemorazione è organizzata dalla Chapelle.
Espanol :
Más información
Desde el otoño de 2018, esta ceremonia se celebra en colaboración con
el municipio de St Agnan-en-Vercors. Este año, año par, esta conmemoración está organizada por la Chapelle.
