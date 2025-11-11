Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Houdemont

Commémoration de l’Armistice

Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11 11:30:00

Date(s) :

2025-11-11

Commémoration de l’armistice

Au programme

– Office religieux à 10h15 à l‘Église Saint Goëric

– Commémoration à 11h00 au monument aux mortsTout public

0 .

Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

English :

Armistice commemoration

Program:

– Religious service at 10:15 am at Saint Goëric Church

– Commemoration at 11:00 am at the war memorial

German :

Gedenken an den Waffenstillstand

Auf dem Programm stehen:

– Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche Saint Goëric

– Gedenken um 11.00 Uhr am Kriegsdenkmal

Italiano :

Commemorazione dell’Armistizio

In programma:

– Funzione religiosa alle ore 10.15 nella chiesa di Saint Goëric

– Commemorazione alle ore 11.00 presso il monumento ai caduti

Espanol :

Conmemoración del Armisticio

En el programa:

– Oficio religioso a las 10.15 h en la iglesia de Saint Goëric

– Conmemoración a las 11:00 h en el memorial de guerra

L’événement Commémoration de l’Armistice Houdemont a été mis à jour le 2025-10-16 par DESTINATION NANCY