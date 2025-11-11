Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Houdemont
Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Houdemont mardi 11 novembre 2025.
Commémoration de l’Armistice
Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11 11:30:00
2025-11-11
Commémoration de l’armistice
Au programme
– Office religieux à 10h15 à l‘Église Saint Goëric
– Commémoration à 11h00 au monument aux mortsTout public
Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72
English :
Armistice commemoration
Program:
– Religious service at 10:15 am at Saint Goëric Church
– Commemoration at 11:00 am at the war memorial
German :
Gedenken an den Waffenstillstand
Auf dem Programm stehen:
– Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche Saint Goëric
– Gedenken um 11.00 Uhr am Kriegsdenkmal
Italiano :
Commemorazione dell’Armistizio
In programma:
– Funzione religiosa alle ore 10.15 nella chiesa di Saint Goëric
– Commemorazione alle ore 11.00 presso il monumento ai caduti
Espanol :
Conmemoración del Armisticio
En el programa:
– Oficio religioso a las 10.15 h en la iglesia de Saint Goëric
– Conmemoración a las 11:00 h en el memorial de guerra
