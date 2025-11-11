Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Houdemont

Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Houdemont mardi 11 novembre 2025.

Commémoration de l’Armistice

Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont Meurthe-et-Moselle

Commémoration de l’armistice

Au programme
– Office religieux à 10h15 à l‘Église Saint Goëric 
– Commémoration à 11h00 au monument aux mortsTout public
Monument aux morts 8b rue de la Gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72 

English :

Armistice commemoration

Program:
– Religious service at 10:15 am at Saint Goëric Church
– Commemoration at 11:00 am at the war memorial

German :

Gedenken an den Waffenstillstand

Auf dem Programm stehen:
– Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche Saint Goëric
– Gedenken um 11.00 Uhr am Kriegsdenkmal

Italiano :

Commemorazione dell’Armistizio

In programma:
– Funzione religiosa alle ore 10.15 nella chiesa di Saint Goëric
– Commemorazione alle ore 11.00 presso il monumento ai caduti

Espanol :

Conmemoración del Armisticio

En el programa:
– Oficio religioso a las 10.15 h en la iglesia de Saint Goëric
– Conmemoración a las 11:00 h en el memorial de guerra

L’événement Commémoration de l’Armistice Houdemont a été mis à jour le 2025-10-16 par DESTINATION NANCY